We’ll be opponents for 180 minutes, but whatever happens we’ll remain friends for life. Looking forward to seeing you again, @22mosalah! #ASRoma #UCL #RomaLiverpool pic.twitter.com/eo0Rm4VWW9 — AS Roma English (@ASRomaEN) 13 aprile 2018

Uno scherzo dell'urna, un vortice di emozioni.Da avversario, contro tanti amici, contro chi l'ha aiutato a diventare grande. Due anni in giallorosso non si dimenticano facilmente,, impossibile non chiudere gli occhi e immaginare le accelerazione sulla fascia, il lavoro per Dzeko stile Stockton to Malone, l'urlo dell'Olimpico. Salah, nella capitale, si è confermato un giocatore pazzesco, aè diventato uno dei migliori interpreti al mondo nel suo ruolo.A Roma lo rimpiangono ancora. Perché uno come lui avrebbe fatto comodo, perché dalla sua cessione potevano entrare più soldi nelle casse di Pallotta. Ad Anfiled l'egiziano tutto umiltà e sorrisi ,è diventatoCon l'addio di Coutinho ha saputo caricarsi la squadra sulle spalle, formando con Mané e Bobby Firmino un tridente da 79 gol stagionali, numeri e prestazioni confermate anche con la maglia dell'Egitto, letteralmente trascinato al Mondiale.Chissà se dormirà Salah la notte prima del 2 maggio, quando i Reds saranno di scena all'Olimpico. "E' stato un piacere e un orgoglio​.ha dichiarato lo scorso giugno, per 180 minuti sarà costretto a cambiare idea. Il principe diventato The King, il re, vuole prendersi Roma, non saranno i sentimenti a fermarlo.