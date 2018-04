L'attaccante del Liverpool Mohamed Salah ha parlato alla CNN della sfida contro la sua ex squadra, la Roma, nelle semifinali di Champions League: "Ho parlato con i miei ex compagni, siamo sempre in contatto, siamo amici. Tutti mi hanno detto: "Non vogliamo giocare con il Liverpool". Sarebbe bello tornare a Roma, è la mia vecchia società. Amo i tifosi e anche loro mi amano. Ho ricordi belli, abbiamo giocato insieme per due anni e abbiamo lottato in tutte le partite. E nello spogliatoio siamo stati bene".



Su Totti: "Lui ha tutto, gli voglio bene, ho un ottimo rapporto con lui, è molto bravo. Possiamo arrivare in fondo, siamo in semifinale. Dico sempre che dobbiamo ragionare passo dopo passo ma siamo in semifinale, tutto può succedere. Nei quarti di finale avevamo tutti la sensazione che dovevamo vincere, quindi possiamo farcela".