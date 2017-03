Mentre Ventura ha deciso di tenere a riposo Astori non facendogli giocare nemmeno un minuto nelle due partite disputate dagli azzurri, lo stesso non si può dire di altri calciatori della Fiorentina, specie i sudamericani.



Salcedo ha giocato 67 minuti nella vittoria ottenuta dal Messico in trasferta contro Trinidad e Tobago. Al 62' è stato ammonito per gioco pericoloso.



Sanchez è rimasto in campo dall'inizio alla fine nel successo della Colombia (2-0) a Quito contro l'Ecuador. Prova ordinata e utile alla squadra quella del centrocampista viola.



Vecino invece è stato sconfitto con il suo Uruguay nella trasferta contro il Perù (2-1 per i biancorossi il risultato finale) e si è fatto notare solo per aver commesso...il primo fallo della partita.