Il difensore messicano della Fiorentina, Carlos Salcedo ha dichiarato alla festa dei viola club: "La Fiorentina è una grande squadra, la prima che mi ha permesso di giocare in Europa e mi piacerebbe continuare in questo club. Spero che la società mi riscatti a titolo definitivo, in modo che possa rimanere qui anche in futuro. L'appoggio dei tifosi è sempre importante per noi. Mi piace tantissimo Firenze, è una città che mi ha aiutato a crescere come persona. Una città che piace anche a mia moglie, siamo molto contenti di essere qui".