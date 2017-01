L'arrivo di Lorenzo Callegari al Genoa potrebbe saltare; il Paris-Saint Germain, infatti, ha bloccato tutto mandando su tutte le furie il padre del giocatore che ha, stando a quanto riportato da Gazzetta.it, ringraziato Preziosi per l'offerta: ''Il Genoa ci ha proposto un progetto sportivo serio, con la prospettiva graduale di giocare. Non si può dire lo stesso del Psg che prima ci ha chiesto di trovarci un posto dove giocare, ma poi si è rifiutato di permettere a Lorenzo di crescere in Serie A. Senza offrirci nessuna alternativa. Il Psg così facendo non rispetta Lorenzo, mentre ringrazio il presidente Preziosi per la disponibilità e l'offerta''.