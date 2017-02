I gioielli di casa Sampdoria tutti in vetrina, sul mercato. Se Patrik Schick è finito nel mirino dell'Inter ma il presidente Ferrero punta a trattenerlo per un'altra stagione, in casa blucerchiata sono tanti i giovani che piacciono alle big. Luis Muriel è un'altra idea nerazzurra, ma non solo: anche la Roma lo segue da vicino, può essere un'idea per la prossima stagione. Proprio Inter e Roma sono tra i club che hanno fatto osservare invece Lucas Torreira da vicino, il centrocampista della Samp però è un obiettivo primario del Siviglia che lo ha sottolineato in rosso sulla propria lista per luglio. Ecco il punto dall'hotel Gallia, spesso il favorito quartier generale milanese di mercato per la Samp.