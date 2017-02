Il calciatore più chiacchierato della, al momento, sembra essere Lucas. Il giovane regista che piace a tutta la Serie A - e pure parecchio in Europa - è stato accostato all'Inter nelle ultime ore. E mentre i tifosi blucerchiati esprimono sui social del centrocampista uruguaiano il loro desiderio di rivederlo a Genova anche per la prossima stagione, Torreira ha festeggiato i suoi 21 anni in un locale genovese.Ha fatto discutere però la 'gita' di ieri a. Un viaggio innocuo, se non fosse che il recente accostamento dellha suscitato immediatamente un po' di apprensione nel pubblico doriano, che lo ha inondato di messaggi. In realtà non è inusuale che un calciatore approfitti dei giorni di riposo per visitare il capoluogo lombardo, non fosse altro che per lo shopping. Il fatto però che Torreira, suo fratello e un amico ieri si siano recati proprio nella città della squadra nerazzurra ha fatto scattare l'allarme.Nel frattempo, ieri si è diffusa pure la voce di un incontro tra il direttore sportivo Piero Ausilio e l'agente di Patrik Schick . E' probabile che la Sampdoria fosse a conoscenza dell'eventualità, visti i buoni rapporti tra i blucerchiati e l'Inter. La strategia del gruppo Suning, interessato anche aoltre che a Torreira e Schick, sembra essere quella di anticipare i tempi, per evitare possibili aste a giugno. L'Inter in un eventuale discorso con la Samp potrebbe cercare di inserire anche alcune contropartite, come ad esempio Pinamonti e Rover, scrive Il Secolo XIX.