Lele Adani, ex difensore di Fiorentina e Inter e oggi apprezzato opinionista di Sky, ha parlato al Secolo XIX del derby tra Genoa e Sampdoria in programma sabato al Ferraris.

"Il derby della Lanterna ha colori, passione, coinvolgimento. E' tra i più caldi. E' un derby dei vicoli, vissuto a costante contatto tutto l'anno, fino all'apice delle due sfide. Il Ferraris scalda i cuori, moltiplicando l'adrenalina e nel derby c'è un picco emotivo che coinvolge anche chi non è tifoso delle due squadre".



Un clima unico, che rischia di ripercuotersi sugli stessi protagonisti della sfida: "Nel derby l'uomo viene prima del professionista. E devi essere uomo in tutte le virtù, in questo contrasto tra passione e lucidità. Emotività, adrenalina e foga vanno bilanciate con l'equilibrio e il saper prendere le decisioni giuste. Vivere un derby prima di giocarlo è controproducente".



Adani prova a sbilanciarsi sul pronostico di una gara storicamente difficile da prevedere nel suo esito finale, facendo pendere la bilancia leggermente verso i blucerchiati: "Dico Samp 55 a 45: ha più qualità, è più evoluta, predisposta a giocare per vincere ed è in casa. Il Genoa ha trovato equilibrio e nel derby tuto cambia in un attimo. Nell'ultimo periodo il percorso è stato simile: prima molto bene, poi una piccola flessione e ora la ripresa. Complessivamente però bisogna distinguere: il campionato della Samp è ottimo; il Genoa è salvo ma con l'arrivo di Ballardini ha profuso uno sforzo incredibile".



Quale sarà la mossa che potrebbe decidere la sfida fratricida? "Il Genoa non dovrà solo subire, la Samp va in difficoltà se è contrattaccata. Se ti consegni alla Samp, loro palleggiano, affondano quando devono ed è solo questione di tempo, il gol arriva. Però subisce la sofferenza più del dovuto e se obblighi i centrocampisti a correre indietro li metti in difficoltà".



Riflessione conclusiva sui possibili uomini-derby: "La Samp ha qualità in mezzo: Torreira, Praet o Ramirez; per il Genoa saranno fondamentali gli inserimenti degli interni, come Hiljemark, e dei laterali, ad esempio Laxalt. Però spesso decisivi sono gli attaccanti. E gli errori: chi ne fa meno, vince. Allora dico Lapadula che è in ripresa. Mentre nella Samp c'è l'intesa speciale tra Quagliarella, se recupera, e Zapata: per numero di gol e assist è difficile trovare un coppia così in Italia".