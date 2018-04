Confida in una bella partita e soprattutto in una vittoria del Genoa il tifoso rossoblu doc Luca Bizzarri. Intercettato da Genovapost al termine di un evento culturale tenutosi a Palazzo Ducale, fondazione della quale è presidente, l'attore e presentatore ligure non ha nascosto le sue aspettative riguardo alla sfida di domani sera: "Spero sia un derby ben giocato. Mi sembra che il campionato sia finito per tutti e due, per cui ce lo giochiamo alla pari e speriamo di portarne a casa uno, che è un po' che ci manca".



Spesso criticato dai tifosi blucerchiati per le sue provocazioni a tinte fortemente rossoblu, questa volta Bizzarri preferisce mantenere un profilo più basso: "Cosa voglio dire ai cugini? Nulla, sono super partes".