Luis Muriel ha deciso il derby della Lanterna ma quello realizzato al Genoa potrebbe essere uno degli ultimi regali d'addio alla Sampdoria. La festa blucerchiata ha infatti assunto un carattere agrodolce nelle parole del tecnico Marco Giampaolo, che a Sky Sport al termine della partita ha ammesso: "Non credo che Muriel resterà, è destinato a spiccare il volo per altri lidi. Non ci spero neanche che resti". Un'ulteriore conferma l'ha data il presidente Massimo Ferrero: "Muriel è un predestinato, dopo tre anni e mezzo alla Sampdoria vorrà andarsene via. Giampaolo stia sereno, voglio rinforzare la squadra, ma se Giampaolo perderà un giocatore guadagnerà Ferrero".



CHI LO PUO' PRENDERE - Ma chi può prendere Muriel? Le pretendenti non mancano, soprattutto in Italia dove c'è un quintetto di big pronte all'assalto. Al Milan potrebbe prendere il posto del connazionale Bacca: l'addio di Carlos in estate non è un'ipotesi remota e Muriel è uno dei candidati in lizza per sostituirlo. Sempre a Milano, sponda Inter, Ausilio scruta: in casa Samp piace più Schick, ma il colombiano è un vecchio pallino che non tramonta mai. Si scende in Toscana e si arriva alla Fiorentina: Kalinic è sempre a rischio, come Bernardeschi, in caso di doppio addio serve un nome di grido per non scontentare la piazza e quello di Muriel è sulla lista di Corvino. Attenzione anche a Roma e Napoli: i giallorossi non hanno una reale alternativa a Dzeko, gli azzurri potrebbero vivere una vera e propria rivoluzione in estate che potrebbe riguardare anche gli attaccanti. Il prezzo di Muriel? L'avvocato Romei, braccio destro di Ferrero, dà un'idea: "In questo momento alla Samp costano tutti tanto, lui costa un po' di più...".