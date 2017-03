Genoa-Sampdoria 0-1

Viviano 6,5: salva i suoi su Pinilla chiudendo le gambe a metà del primo tempo. Poi non corre praticamente più alcun pericolo. Ammonito nel finale, salterà la Juventus.

Sala 5,5: subisce le folate di Laxalt opponendo scarsa resistenza. Ammonito prima dell'intervallo per un intervento fuori tempo.

Silvestre 6,5: inscena un duello rusticano con Pinilla, non risparmiando sportellate. Ne esce vincitore.

Skriniar 6,5: ci mette il fisico per arginare la velocità di Simeone. Utile anche in raddoppio di marcatura.

Regini 6: va in affanno in avvio quando viene puntato da Lazovic e Hiljemark. Poi migliora, mantenendo le consegne impartitegli da Giampaolo e non spingendo praticamente mai.

Barreto 6,5: solita gara di sostanza per l'insostituibile paraguiano. In partite come questa si capisce il perchè Giampaolo lo consideri indispensabile.

Torreira 6,5: più utile che appariscente, fa sempre la cosa giusta. Non a caso quando cresce lui, cresce anche la sua squadra.

Linetty 7: tampona, recuperando palloni importanti, e imposta, provando a far ripartire l'azione. Onnipresente, sembra avere il dono dell'ubiquità.

Fernandes 5,5: cerca uno sbocco per vie centrali, agendo più da terza punta aggiunta che da trequartista. Raramente però riesce a creare problemi.

(dal 75' Praet 6: entra a gara già sbloccata e contribuisce a tenere alto il baricentro dei suoi).

Muriel 7,5: sonnecchia nel primo tempo per poi esplodere nella ripresa. Prima scheggia la traversa, poi trafigge Lamanna dopo essersi bevuto Munoz. Uomo-derby come all'andata.

(dall'87' Djuricic sv).

Quagliarella 6,5: molto mobile, prova in ogni modo a scalfire la retroguardia rossoblu, anche con giocate altamente spettacolari. Difetta però in precisione.

(dal 67' Schick 6: ha sui piedi la palla del raddoppio in almeno due occasioni ma le spreca per eccessivo egoismo. Utile ad ogni modo nel tenere in apprensione la difesa del Genoa nel finale).

All. M. Giampaolo 7: due su due. Se dopo oltre mezzo secolo la Sampdoria torna a vincere due derby nello stesso campionato gran parte del merito è suo. I blucerchiati hanno il pregio e la pazienza di attendere l'avversario nel primo tempo per poi punirlo nella ripresa, quando il serbatoio della benzina rossoblu va in riserva.