E' raggiante e non potrebbe essere altrimenti Marco Giampaolo, tecnico della Sampdoria, ai microfoni di Premium Sport, dopo la vittoria dei suoi a San Siro contro l'Inter: "Abbiamo ottenuto degli ottimi risultati dando una grande gioia ai nostri tifosi non mollando mai". Grandi novità per il futuro: "Firmerò il rinnovo mercoledì, ora Schick ha la possibilità di mettersi in mostra, ma spero rimanga".