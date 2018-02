L'allenatore della Sampdoria Marco Giampaolo è intervenuto alla trasmissione "Radio Anch'io lo Sport" su Radio Rai, parlando anche del suo futuro: "Io in Nazionale? Il casting è ben fornito. C'è l'imbarazzo della scelta e io sono sull'ultimo vagone del treno. Sono tanti gli allenatori accreditati alla panchina e ben più funzionali rispetto a me. La Nazionale, se vissuta con il sentimento patriottico, è un orgoglio per tutti".



Sulla forza della sua Samp, soprattutto nei match casalinghi: "Marassi è un fortino. I risultati nelle partite in trasferta, se fossero stati migliori ci avrebbero permesso di avere una classifica ancora più straordinaria. Questo non giustifica niente, ma dobbiamo migliorare. Sono fiducioso nel salto di qualità anche nelle partite fuori casa".