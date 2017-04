Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria, parla a Premium dopo il 2-2 con la Fiorentina: "Ci è voluta una delle migliori Samp per tenere testa a un grande avversario. I ragazzi alla fine erano stremati perché hanno dato tutto fino all’ultima goccia di energia. Io il Ferguson della Samp? Progetto in Italia è una parola molto abusata. Ma se hai in rosa hai dei calciatori giovani con altri più esperti si può creare un’alchimia per cominciare a lavorare per aprire un piccolo ciclo. Noi vogliamo ripartire l’anno prossima con una convinzione mentale migliore. L’anno prossimo con questa media si può lottare per la Champions? Questa è una provocazione alla quale vorrei far rispondere il mio presidente. Siamo una squadra giovane, dobbiamo innanzi tutto finire questa stagione poi come ripartiremo l’anno prossimo ve lo dirò a settembre. Io sono contento di questa squadra ma non posso dire quello che succederà l’anno prossimo. La crescita di Bruno Fernandes? Vede cose che altri non vedono, ha intuizioni di finalizzazione importanti. Vede autostrade dove gli altri vedono vicoli. E’ importante per noi, e io penso sia migliorato rispetto a quando è arrivato a Genova. I pezzi pregiati resteranno anche l’anno prossimo? La mia idea è quella di tenerli tutti e rinforzarci. Ma è la mia idea. Nessuno può darci garanzie, dobbiamo pensare all’oggi. Rimpianti per l’andata visto questo girone di ritorno? No non abbiamo nessun rimpianto. Grande merito va dato alla squadra che ha saputo migliorarsi in corso".