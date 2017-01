Un nome a sorpresa per la Sampdoria, impegnata tra mercato in uscita e i piccoli correttivi da apportare all'organico per quanto riguarda le entrate. Con un occhio di riguardo all'acquisto dei giovanti talenti. Il nome a sorpresa circolato in queste ore è quello di Sebastian Driussi, attaccante classe 1996 del River Plate.



Non si tratterebbe di un semplice sondaggio, bensì di una vera e propria trattativa. Almeno questo è quello che riferisce Sky Sport, che racconta di un'offerta già presentata da Corte Lambruschini per il calciatore, considerato uno dei nuovi talenti del calcio argentino. I numeri, d'altro canto, sono dalla sua parte. In 14 presenze con la maglia del River ha già messo a segno 10 gol, cifra destinata probabilmente ad aumentare da qui al termine della stagione.



L'interesse doriano sarebbe concreto, tanto che la dirigenza blucerchiata avrebbe proposto al club di Buenos Aires circa 4 milioni di euro per il cartellino del calciatore. La risposta dei Millonarios è stata un secco rifiuto, anche perchè Driussi ha una clausola rescissoria di 15 milioni. La strategia della Samp potrebbe essere quella di ottenere il giocatore in prestito, per non sborsare l'intero importo in questa sessione di mercato. Nei prossimi giorni è previsto un nuovo assalto da parte degli uomini mercato del presidente Ferrero, per convincere il presidente D'Onofrio a cedere il giocatore già a gennaio.