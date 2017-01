La Sampdoria è vicinaa Victor Ibarbo, attaccante di proprietà del Cagliari attualmente in prestito al Panathinaikos. Il giocatore era già stato seguito a lungo dal club doriano nelle scorse sessioni di mercato, ma questa potrebbe essere l'occasione giusta per vederlo in blucerchiato. Anche perchè le parti ormai avrebbero trovato di fatto un accordo per il trasferimento del calciatore classe 1990.



Secondo Alfredo Pedullà Ibarbo stesso considererebbe la Samp la sua prima scelta, nonostante l'affondo del Genoa che si troverebbe in secondo piano rispetto ai blucerchiati. Da registrate anche il tentativo del Palermo, spinto da Diego Lopez che ha già allenato il colombiano proprio in Sardegna. Il Doria al momento è in vantaggio su tutte le altre società, per chiudere la trattativa però si attende l'ok di Marco Giampaolo, che non è ancora arrivato. In caso si giungesse alla fumata bianca, l'operazione imbastita dalla Samp porterebbe Ante Budimir a Cagliari, nonostante il forte interesse del Benevento per il centravanti croato.



