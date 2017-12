Uno dei giocatori che potrebbero lasciare laa gennaio è. La sensazione è piuttosto netta perchè il trequartista argentino, che pure gode della stima di Marco Giampaolo, non è riuscito ad affermarsi pienamente in blucerchiato. Ieri poi si era diffusa la voce di alcuni interessamenti dall'Argentina, e in particolare dal Velez , la società in cui Alvarez era esploso.Stando alle parole del suo procuratore Marceloperò è piuttosto difficile ipotizzare un suo trasferimento in Sudamerica: "In questo momento, non è accaduto nulla in questi giorni" ha detto il procuratore a Sampdorianews.net. "Non credo che possa andare in".Sembrerebbe quindi che Alvarez preferisca rimanere nel Vecchio Continente, magari in un campionato competitivo: "Più facile un futuro in Europa? Stiamo lavorando, al momento non c'è nulla". Si era diffusa anche la voce di un sondaggio dell'Antalyaspor, ma per Simonian è un'indiscrezione destinata a rimanere tale: "”, ha infatti concluso il procuratore chiudendo la porta ad un futuro in Super Lig.