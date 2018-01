Mercoledì a Roma è andato in scena un incontro tra gli stati maggiori della Sampdoria. L'obiettivo dichiarato dalla dirigenza blucerchiata - e ribadito anche nell'incontro capitolino - è quello di trattenere a Genova i pezzi pregiati sino a giugno, in modo da continuare nella rincorsa all'Europa. Nel frattempo però la Samp ha dato mandato ai suoi uomini mercato di proseguire nel lavoro di scouting, già intrapreso con successo nelle ultime stagioni. E in questa direzione vanno le indiscrezioni che raccontano di un interesse sempre più forte per Omar Alderete.



Il difensore centrale classe 1996 è uno degli obiettivi di mercato del Doria già per gennaio. L'obiettivo è bruciare la concorrenza per assicurarsi le prestazioni del giocatore paraguaiano, titolare fisso nel Gimnasia La Plata che lo ha prelevato in prestito in estate dal Cerro Porteño, squadra che ha lanciato tra l'altro anche il blucerchiato Barreto e che comunque detiene ancora il cartellino del calciatore. A questo punto, il Gimnasia potrebbe cercare di riscattarlo per poi imbastire una trattativa con la Samp, che sembra comunque molto interessata a prelevarlo già a gennaio.