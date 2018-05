Primi movimenti di calciomercato per la Sampdoria, ormai quasi rassegnata a veder sfumare il sogno europeo. Uno dei giocatori in uscita dal club blucerchiato è Ricky Alvarez, trequartista argentino sempre difeso pubblicamente da Marco Giampaolo ma poco utilizzato in stagione. Sono solo 416 i minuti in stagione giocati sino ad oggi dall'ex Inter, per un totale complessivo di 14 presenze tra campionato e Coppa Italia. Pochi per il giocatore, che avrebbe deciso di cambiare aria in vista del prossimo campionato.



Secondo i rumors che circolano in Argentina, il calciatore classe 1988 in estate potrebbe fare ritorno al Velez, club che lo ha lanciato ad inizio carriera. La Samp non si è opposta alla volontà del giocatore di lasciare Genova, e la telefonata fatta dallo stesso Alvarez alla sua prima squadra avrebbe notevolmente agevolato la trattativa. Ora dovrà essere l'allenatore del Velez Heinze a dare il suo benestare per un ritorno del trequartista in Primera Division.