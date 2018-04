Sarà una Sampdoria inedita quella che oggi alle 15.00 affronterà la Lazio in una partita che i blucerchiati vogliono giocarsi apertamente, per puntare ancora all'Europa considerando anche le battute d'arresto di Milan e Fiorentina. La formazione che mister Giampaolo manderà in campo, però, presenterà davvero tante novità, e offrirà sicuramente spunti di dibattito ai tifosi blucerchiati.



Davanti a Viviano infatti molto probabilmente non ci sarà Silvestre, uno dei calciatori più utilizzati (e più costanti come rendimento) dell'intera rosa doriana. Il suo posto sarà preso dal giovane Andersen, che aveva già giocato - bene - a Bergamo contro l'Atalanta. Il danese farà coppia con Ferrari, mentre sulle corsie si sistemeranno Bereszynski e il confermato Strinic: "Contro il Bologna ha fatto una buona partita, gioca" ha detto ieri il tecnico nella conferenza di presentazione al match. A centrocampo invece rientra Barreto, gli farà spazio Linetty: l'inserimento del paraguaiano farà slittare Praet sul centrosinistra, con Torreira in cabina di regia e il numero 8 mezz'ala destra.



Grossi cambiamenti anche per quanto riguarda il reparto avanzato: sulla trequarti il ballottaggio in questo momento coinvolge Gaston Ramirez e Ricky Alvarez, con l'uruguaiano leggermente favorito sull'ex Inter, mentre in attacco potrebbe riposare Fabio Quagliarella. Dopo una stagione giocata ad altissimi ritmi, il numero 27 blucerchiato sembra avere bisogno di riposo. A sostituirlo dovrebbe essere Capari, che potrebbe agire in tandem con Zapata.



Probabile formazione

Sampdoria (4-3-1-2): Viviano; Bereszynski, Andersen, Ferrari, Strinic; Barreto, Torreira, Praet; Ramirez, Caprari, Zapata.