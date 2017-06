Continuano ad arrivare conferme su quello che con ogni probabilità diventerà il nuovo attaccante della Sampdoria: si tratta di Dawid Kownacki, promettente attaccante classe 1997 del Lech Poznan. In molti lo associano a Schick, per ruolo e dinamiche del trasferimento, l'unica certezza per il momento è che il giocatore è uno dei più promettenti giovani della sua generazione. Tanto è vero che sarà lui a reggere il peso dell'attacco della Polonia, agli Europei Under 21 in programma proprio nel paese dell'Est Europa.



Secondo Gazzetta.it Sampdoria e Lech avrebbero già trovato l'intesa sulla base di circa 4 milioni di euro, come già anticipato ieri, e il club blucerchiato starebbe per chiudere definitivamente l'operazione che porterà Kownacki a Genova, raggiungendo i connazionali Linetty e Bereszynski.