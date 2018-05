. Quattro società prestigiose, tutte interessate a Dennis: Il gioiellino dellafa gola a mezza Serie A, dopo una stagione giocata ad altissimo livello. Il talento del centrocampista blucerchiato, in gol nell'ultimo turno contro il Cagliari, riscuote consensi da Nord a Sud ma l'eco delle sue prestazioni si sta diffondendo anche all'estero. La scorsa estate lo aveva sondato il Newcastle, ora all'elenco di pretendenti si sarebbe aggiunta una nuova società, ilIl club spagnolo dopo gli ultimi risultati negativi rischia di uscire anche dalla zona Europa League (al momento è ottavo, a pari punti con il Girona nono) e la prossima estate in molti si attendono una vera e propria rivoluzione in Andalusia. Secondo il portale iberico Elgoldigital.com la squadra biancorossa per ripartire avrebbe messo nel mirino proprio Praet. Oltretutto il Siviglia con la Sampdoria negli scorsi anni ha aperto unpiuttosto trafficato. Al 'Sanchez-Pizjuan' infatti sono già arrivati da Genova Joaquin Correa e Luis Muriel, che peraltro a giugno potrebbe già lasciare la Liga per approdare al Milan con conseguente percentuale del 20% nei confronti del Doria.Ovviamente, la Sampdoria sarà chiamata a profonde riflessioni sul futuro di Praet. Attualmente sul belga pende una clausola da 26 milioni, clausola che la Samp vorrebbe alzare o addirittura eliminare offrendo all'ex Anderlecht un nuovo contratto. Ferrero comunque resterà in ascolto di eventuali proposte per il suo numero 18, così da decidere - in accordo con il giocatore - le eventuali mosse future.