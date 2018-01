Un'altra prestazione positiva. L'ennesima in questa stagione. Bartosz Bereszynski si sta affermando come una delle sorprese più positive della Sampdoria 2017-2018. Anche ieri il laterale polacco ha rintuzzato le sortite offensive della Roma, disputando novanta minuti generosi ad alta intensità. Il terzino blucerchiato però non si accontenta, e vuole migliorare: "Abbiamo giocato una grande gara contro un grande avversario, ma avremmo dovuto vincere" ha detto a Samp TV. "Nel secondo tempo abbiamo avuto diverse occasioni per segnare il secondo gol e invece abbiamo preso il gol allo scadere. Siamo felice di aver fatto una bella gara contro una big anche se delusi per aver fatto solo un punto. Certo volevamo vincere ma va bene cosi. Abbiamo la prossima partita tra 3-4 giorni e ora dobbiamo riposarci e poi concentrarci sulla Roma. Parlare del risultato è difficile perché la partita era praticamente finita" riporta Sampdorianews.net.



Bereszynski guarda già al match di domenica sera: "La prossima sarà fuori casa e sarà difficile. Siamo sesti e dobbiamo concentrarci partita per partita. Vogliamo vincere la prossima e restare sul pezzo" rivela il numero 24 doriano. "Se io e Karol abbiamo giocato una bella partita? Penso di sì, ma credo che sia stata importante come prova di squadra. Abbiamo giocato bene d’insieme. Abbiamo lottato e quando un compagno perdeva il pallone eravamo subito lì a recuperarlo. Noi giochiamo sempre e comunque come una squadra - conclude il laterale polacco - non come singole individualità."