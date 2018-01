Sampdoria-Roma 1-1



Viviano 6,5: respinge una sassata violenta di Pellegrini al 20', ed è prodigioso sulla deviazione sottomisura di Nainggolan,Incolpevole sul colpo di testa di Dzeko, ma potrebbe cercare più spesso l'uscita alta.



Bereszynski 6,5: solido, atleticamente straripante, non molla un centimetro. Corre per tutta la partita, rintuzza bene le iniziative giallorosse anche se l'azione del gol nasce dal suo versante.



Silvestre 6: i clienti della Roma sono molto scomodi, in particolare Dzeko. Bello il duello fisico con il centravanti bosniaco.



Ferrari 6: una chiusura in spaccata su Dzeko in avvio vale quanto un gol. Sbroglia bene qualche circostanza spinosa.



Strinic 6: non è ancora al meglio fisicamente, e si vede. Si sgancia poco, limitandosi a contenere. In fase difensiva però è positivo.



(dal 73' Murru 6: entra con qualche indecisione di troppo, dovuta anche allo scarso utilizzo).



Praet 7: parte con il freno a mano tirato, ma cresce con il passare dei minuti. Ad inizio ripresa, una sua sgroppata propizia una gustosa occasione per Zapata. Gioca una gran partita, intelligente e ordinata, esce infortunato nel suo momento migliore.



(dall'80' Barreto 6: cambio obbligato, prova a dare quantità e solidità al centrocampo)



Torreira 6,5: inizialmente sembra più timido, ma ben presto recupera la consueta 'garra'. Nella ripresa torna il solito Torreira, regala un paio di splendide imbucate e sradica palloni a ripetizione.



​Linetty 6,5: quantità e corsa in mezzo al campo. Anche lui fa parte dell'elenco dei giocatori che stanno recuperando dopo alcuni problemi fisici, cala un po' alla distanza, ma ha ancora abbastanza energie per guadagnare una punizione pericolosissima al limite dell'area allo scadere.



Ramirez 6: di spunti veri e propri ne regala pochi, ma è prezioso perchè consente alla Samp di tenere alto il pallone grazie alla sua fisicità. Da sottolineare alcune giocate nello stretto.



Quagliarella 7,5: in questo momento, molti tifosi della Sampdoria gli consegnerebbero pure il bancomat, figurarsi un rigore pesante come un macigno. Implacabile, letale, lucido ed eterno. Non è al meglio fisicamente, chiede il cambio nel secondo tempo e Giampaolo lo risparmia.



(dal 50' Caprari 5,5: pronti via, si crea una bella opportunità con il destro. Si ripete su calcio di punizione dal limite. Si divora però una chance ghiottissima per raddoppiare, un gol avrebbe chiuso il match).



Zapata 6,5: splendido il lavoro in area che produce la prima occasione doriana per Linetty. Sciupa un suggerimento di Praet dal limite, non è ancora lo Zapata di inizio stagione, ma sta recuperando lo smalto. Tenta un paio delle sue sgroppate palla al piede, a volte ci riesce, alle volte no.





All. Giampaolo 6,5: la Sampdoria offre una partita di gran sacrificio. I blucerchiati soffrono, capitalizzano il rigore e accarezzano anche il sogno di tre punti pesantissimi. I cambi sono obbligati, probabilmente le scelte del mister sarebbero state diverse, ma la Samp si è ritrovata.