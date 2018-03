Le condizioni fisiche di Bartosz Bereszynski non potevano lasciare tranquilla la Sampdoria. Il terzino destro polacco, che si era infortunato durante Samp - Udinese, era rientrato in campo soltanto domenica per affrontare l'Inter, dopo essersi allenato a parte nelle ultime settimane. Evidentemente però le condizioni del laterale non erano ancora delle migliori, tanto è vero che Giampaolo è stato costretto a sostituirlo dopo circa mezz'ora.



Nonostante l'infortunio, Bereszynski è partito ugualmente per raggiungere la Polonia insieme ai compagni Linetty e Kownacki. Ovviamente lo staff medico della nazionale ha sottoposto il giocatore ad alcuni esami, per capire se l'ex Legia Varsavia potrà prendere parte alle due amichevoli contro Nigeria e Corea del Sud, o se invece sarà costretto a tornare a Bogliasco per iniziare il suo iter di recupero. Le prime sensazioni sembrano piuttosto positive, almeno stando al medico della Polonia Jacek Jaroszewski: "Bartosz ha superato i primi test questa mattina" ha detto a sportowefakty.pl. "Lo aspettano degli altri esami in serata, dopo cena. Negli ultimi tempi, non si è praticamente mai allenato con la propria squadra, ma solo in maniera individuale. Dobbiamo assicurarci che sia al 100% in salute - ha spiegato ancora il responsabile dello staff sanitario polacco - in modo da non aggravare l’infortunio. I secondi risultati ci diranno se sarà disponibile per il ct Nawalka".