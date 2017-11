Una crescita esponenziale: Bartosz Bereszynski, dopo i primi sei mesi iniziali utili per ambientarsi a Genova e con la Sampdoria, ha finalmente trovato la continuità tanto desiderata in questa stagione. Pian piano l'ex Legia Varsavia sembra aver scalzato Jacopo Sala dal ruolo di titolare sulla fascia destra. Questo periodo è sicuramente uno dei più entusiasmanti nella vita del terzino destro: la nascita del figlio, la qualificazione ai Mondiali 2018 vissuta da protagonista, la considerazione di Giampaolo e un derby di Genova vinto non sono avvenimenti di tutti i giorni.



Bereszynski però ha un obiettivo ben chiaro in mente. Vuole conquistare la fiducia del suo C.T. Nawalka e la maglia della Polonia: "Giocare nella Nazionale maggiore è il mio primo obiettivo, ma soprattutto voglio aiutare la squadra" ha detto il giocatore a sportowefakty.wp.pl. "La duttilità tattica è una mia caratteristica, quindi se il Ct avesse bisogno di me, sono a sua disposizione". Inevitabile un accenno all'arrivo del primogenito: "La nascita di mio figlio mi motiva a fare bene e a lavorare ancor più duramente" riporta Sampdorianews.net "oltre che una delle cose più belle che sono successe nella mia vita".