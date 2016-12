La Sampdoria e il Pescara ragionano sul futuro di parecchi giocatori. Anche perchè sono tanti, tra le fila dei due club, i calciatori che potrebbero cambiare maglia passando dal blucerchiato al biancoazzurro e viceversa.



Il nome più gettonato è quello di Ante Budimir, pedina di scambio fondamentale per Corte Lambruschini. L'ultima idea al vaglio della Samp è quella di uno scambio. Si tratterebbe di un'operazione che porterebbe il centravanti croato da subito all'Adriatico (accompagnato da un conguaglio a favore degli abruzzesi), mentre il percorso inverso lo farebbe Valerio Verre.



Si tratterebbe di un cammino da percorrere presumibilmente a giugno, e non a gennaio per il regista, che si troverebbe chiuso alla Samp da Torreira. In caso di partenza dell'uruguaiano in estate, invece, lo spazio a disposizione del centrocampista diventerebbe importante.



Se la Samp dovesse completare quest'operazione però si aprirebbe un buco da colmare nello scacchiere doriano per quanto riguarda il reparto avanzato. La soluzione, secondo Il Secolo XIX, potrebbe anche essere... 'interna'. La Samp potrebbe promuovere il giovane Giacomo Vrioni (classe 1998, bomber della Primavera blucerchiata) al ruolo di quarta punta, dando ulteriore spazio e centralità a Patrik Schick, che si ritroverebbe prima alternativa alle spalle di Muriel e Quagliarella.