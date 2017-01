Potremmo essere giunti al momento della svolta nella (ex) storia d'amore tra Antonioe la. Per la prima volta il fantasista barese ha aperto ad un possibile addio anticipato ai colori blucerchiati. Dopo mesi di allenamento in solitaria, il calciatore ha infatti chiesto la rescissione al club di Corte Lambruschini.Secondo gianlucadimarzio.com il giocatore e il suo entourage avrebbero inoltrato alla Samp una richiesta per chiudere anticipatamente il rapporto tra le parti con una. Sta al Doria decidere se accettare o meno: ieri, in serata, il ds Osti ha cenato con Pradè e Romei a Roma per discutere l'argomento.Una volta chiuso il rapporto tra le parti, Cassano potrà prendere in considerazione le eventuali proposte, anche se quelle giunte sino ad ora non hanno stuzzicato la fantasia dell'ormai ex numero 99 blucerchiato. Sembra però anche difficile ipotizzare un suo approdo in Serie B, nonostante l'interesse dell'Entella e le dichiarazioni di stima da parte del presidente biancoceleste Gozzi.