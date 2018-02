La giornata di domenica sarà indimenticabile per Lucas Torreira. Il centrocampista della Sampdoria compirà 22 anni, e nel frattempo affronterà il Verona al Ferraris, per aiutare il Doria a mantenere il ritmo europeo tenendo lontane nel frattempo Atalanta e Milan, impegnate a Crotone e Ferrara. Dopo la partita Torreira riunirà amici e parenti per festeggiare, in attesa del regalo più bello. Un regalo proveniente dall'Uruguay.



Secondo Il Secolo XIX per il regista arriverà la chiamata di Tabarez, C.T. de La Celeste. E' altamente probabile che Torreira venga convocato per le prossime amichevoli della sua nazionale, partite che potrebbero servirgli come trampolino di lancio per i Mondiali. La maglia dell'Uruguay è il sogno - nemmeno tanto nascosto - del numero 34 blucerchiato, che ha ribadito anche recentemente di sognare la convocazione. Anche il suo compagno Gaston Ramirez lo ha anticipato: "Penso che molto presto capirà ciò che vuol dire far parte di quel gruppo" ha detto il trequartista. E molti si augurano che sia davvero così.