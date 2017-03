Una vera e propria battaglia di mercato: è questo lo scenario che sembra delinearsi all'orizzonte attorno a Luis Muriel, perla della Sampdoria che vola in campionato anche grazie alle invenzioni del talento colombiano. E l'indiscrezione che rimbalza dalla Spagna ha i contorni del clamoroso: il Real Madrid, forse la squadra più ricca e ambita al mondo, potrebbe bussare alle porte di Corte Lambruschini per chiedere al Doria il suo numero 9.



La notizia la dà il portale Diario Gol, che rivela anche un retroscena della possibile trattativa. A sostenere la candidatura di Muriel come potenziale nuovo attaccante del Real, oltre alle sue qualità tecniche, ci sarebbe anche una motivazione... geografica. O meglio, di nazionalità. Già perchè James Rodriguez, il colombiano attualmente in forza alla Merengues, non rientra nei piani di Zidane. E in estate potrebbe lasciare il Bernabeu. Cosa c'entra il fantasista con Muriel, suo compagno di nazionale? Poco dal punto di vista del posizionamento sul terreno di gioco (più fantasista James, più attaccante Luis), molto invece per quanto riguarda il campo del merchandising. Quello della commercializzazione del marchio è un argomento molto caro al presidente Florentino Perez, e a tutto il Real, che strizza spesso e volentieri l'occhio al mercato colombiano e sudamericano. Sostituire il partente James Rodriguez con un'altra stella pescata tra i Cafeteros potrebbe rappresentare una buona strategia per la società madrilena.



POSIZIONE SAMP - Per Muriel si erano già mossi tempo fa dalla capitale spagnola. A scomodarsi era stato però l'Atletico, che sembrava pronto a presentare un'offerta per il centravanti. Un possibile inserimento del Real potrebbe sparigliare le carte in tavola. Di certo, le proposte per l'ex Udinese e Lecce non mancano: "Ho offerte da Juve, Milan, Inter, Roma, Spagna e Inghilterra". Lo ha detto recentemente lo stesso giocatore, mentre la Samp potrebbe approfittare solo sino ad un certo punto di un'eventuale asta. I blucerchiati hanno le mani legate dalla clausola rescissoria di 28 milioni presente nel contratto del calciatore: se più di una società dovesse offrire una cifra simile, il Doria sarebbe 'costretto' ad accettare tutte le proposte senza poter negoziare. A quel punto starebbe a Muriel decidere tra le varie destinazioni, trovando l'accordo con il club.