Nei vari profili che la Sampdoria monitora per il futuro, gli occhi degli scout blucerchiati si sono posati in Uruguay, dove Ferrero ha già pescato ottimamente con Lucas Torreira. L'obiettivo del club di Corte Lambruschini, adesso, è quello di individuare il regista del domani. E il profilo giusto potrebbe essere quello di Carlos Benavidez, centrocampista classe 1998 di proprietà del Defensor Sporting Club.



Per il calciatore si erano mosse anche Genoa e Inter, intenzionate a chiudere l'operazione in sinergia. I tentennamenti dei nerazzurri (che al momento hanno altre priorità e potrebbero perfezionare l'operazione più avanti) hanno ingolosito la Samp. Secondo Sportitalia gli uomini mercato blucerchiati avrebbe iniziato a muoversi chiedendo informazioni e sondando il terreno con il Defensor. Addirittura non andrebbe esclusa neppure una partenza imminente alla volta del Sudamerica, in caso le parti trovassero già a stretto giro di posta l'accordo per Benavidez.