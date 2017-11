Marco Giampaolo sta riscrivendo le pagine della storia blucerchiata. Mai nessuno con la Sampdoria aveva ottenuto 5 vittorie casalinghe consecutive prima di lui. E solo Novellino e Gasperini erano riusciti nell'impresa di vincere 3 derby consecutivi, Giampaolo è già a 3 su 3. L'ex tecnico dell'Empoli si schernisce ("Sono stato fortunato", ha detto nel post derby) ma sa benissimo che la fortuna in questi numeri c'entra poco. Anche sabato sera, sotto la pioggia e in uno stadio sferzato dal vento, l'allenatore ha guidato la sua squadra partecipando attivamente alla gara, come è solito fare E dire che Giampaolo il derby ha rischiato di doverlo vedere dal divano di casa.



Martedì scorso l'allenatore blucerchiato si è infatti sottoposto ad un intervento per un calcolo. Qualche giorno di riposo forzato per Giampaolo poi via, di nuovo sul campo per preparare la stracittadina. C'è un retroscena però raccontato dall'edizione genovese de La Repubblica che certifica quanto grande fosse la voglia di derby del mister doriano: sabato mattina in ritiro si è nuovamente sentito male. Non sembrava in grado di poter assistere alla partita, anche se lui ha minimizzato: "Ho rischiato di non esserci, ma tanto questi calciatori sono professionisti seri e se la sarebbero cavata lo stesso".



La verità, però, è che al derby non si può mancare. Giampaolo non se lo sarebbe perso per nulla al mondo, e allora la Samp ha messo in scena il piano alternativo: i dottori lo hanno imbottito di farmaci, e lui si è presentato dolorante al Ferraris. Nonostante ciò, la voglia di guidare per mano i suoi ragazzi è stata troppo forte: Giampaolo ha seguito l'intera partita in piedi, bevendo molto e quasi accompagnando le manovre di Torreira e compagni. Alla fine, è stato ricambiato dal regalo più bello. E probabilmente anche il fastidio per i calcoli, almeno per qualche ora, lo avrà scordato.