Ormai non ci sono più dubbi: Filipsi avvia a diventare un ex giocatore della. Il trequartista non trova spazio, è stato lasciato ai margini da Giampaolo, e alcuni tweet di metà settembre avevano già lasciato intuire lo scontento dell'ex Benfica. A dare un'ulteriore conferma della sua partenza, qualche giorno fa, era stato il diretto interessato . Lo stesso Djuricic aveva rivelato di avere parecchie richieste soprattutto estere, e aveva definito lacome una delle posisbili destinazioni.Secondo le indiscrezioni provenienti dalla Serbia però il trequartista sarebbe ormaicon il club di Belgrado. Negli ultimi giorni la trattativa avrebbe subito una decisa accelerata, e il ritorno in patria sarebbe molto gradito anche allo stesso Djuricic, desideroso di tornare protagonista considerando che sino ad oggi, in blucerchiato ha giocato soltanto 19 minuti tra campionato e Coppa Italia.