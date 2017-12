Nonostante ciò, Djuricic spera di potersi giocare le sue carte sino alla riapertura del mercato. "La situazione è cambiata poco ultimamente, mi aspetto di giocare contro il Napoli sabato al 'San Paolo'. Ultimamente abbiamo avuto scarsi risultati - conclude il giocatore - e per questo il mister ha optato per qualche cambiamento".

La storia d'amore tra Filipe lasembra ormai destinata ai titoli di coda. Soltanto un anno fa, di questi tempi, la dirigenza blucerchiata aveva deciso di puntare molto sul trequartista serbo, tanto da investire il cartellino di Pedro Pereira pur di riscattarlo dal Benfica. Anche Giampaolo aveva dato spazio al giocatore classe 1992, pur non considerandolo mai un titolare. In questa stagione però Djuricic è definitivamente sparito dai radar del tecnico, e lo stesso calciatore cresciuto nelle giovanili della Stella Rossa ha lanciato parecchi segnali di insofferenza sui social network. Ora l'ex Anderlecht è uscito definitivamente allo scoperto. Lo ha fatto con la stampa serba, rivelando quello che in molti ipotizzavano da tempo: "Deciderò a gennaio la soluzione migliore per me, ho parlato con il direttore sportivo dello Stella Rossa, ma non sono così vicino come scrivono i giornali. Diversi club sono interessati, non escludo nessuna ipotesi:" riporta Sampnews24.com. Parole abbastanza chiare, che non lasciano spazio a grandi ripensamenti.