Filipè pronto all'addio. Il trequartista blucerchiato a gennaio saluterà la, questa ormai è una certezza. Quello che è meno sicuro, invece, è dove si svolgerà il futuro del serbo. Al momento, la pista più concreta è quella che conduce alla Stella Rossa , che già da tempo sta corteggiando il calciatore. Lo stesso numero 10 doriano è combattuto: deve decidere se accettare il rientro in patria, oppure se giocarsi le sue carte in uno dei principali campionati europei.Stando alle indiscrezioni riportate da zurnal.rs, il club di Belgrado avrebbe messo sul piatto un contratto piuttosto ricco per convincere Djuricic. La Stella Rossa però aspetta una risposta a breve, anche perchè vuole consegnare a mister Milojevic la rosa al completo per l'inizio della preparazione. La decisione definitiva di Djuricic è attesa entro il 9 gennaio. L'ex Benfica dovrà scegliere se accettare il corteggiamento della squadra serba o se dire sì alle proposte che gli sono arrivare da Svizzera e Eredivisie.