Lo scambio tra Sampdoria e Benfica, che porterebbe Pedro Pereira in Portogallo in cambio di Djuricic e di un conguaglio di circa 3 milioni a favore dei blucerchiati, sembrava ormai impostata e in dirittura d'arrivo. A frenarla, però, è al momento la volontà di Djuricic.



Al centrocampista serbo Corte Lambruschini ha offerto un quadriennale. L'assenso del giocatore però non è ancora arrivato. La motivazione è lo scarso utilizzo sino a questo punto della stagione. Giampaolo - che pure ha ammesso pubblicamente in più di un'occasione di stimarlo - gli preferisce Linetty, Barreto, Praet, Bruno Fernandes e Ricky Alvarez.



Il poco spazio a Genova, scrive A Bola, non incentiva Djuricic ad accettare la proposta doriana. Tra le parti sarebbe previsto un nuovo incontro in futuro per cercare di trovare una soluzione e per sbloccare la trattativa. L'operazione Pereira resta così in stand by perchè la Samp non vuole privarsi del calciatore senza avere il sì di Djuricic.