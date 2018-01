Filip Djuricic sembra ormai aver deciso la sua prossima squadra: tra l'idea concreta Benevento, la suggestione Stella Rossa e la possibilità Basilea, il trequartista della Sampdoria dovrebbe aver scelto ancora una volta la Serie A. Il club blucerchiato ha da tempo messo in lista di trasferimento il serbo, finito ai margini della rosa di Marco Giampaolo, e che a giugno vedrà scadere il suo contratto con la società di Corte Lambruschini. Proprio per questo motivo il Doria avrebbe deciso di non chiedere nulla per la sua cessione, limitandosi a risparmiare sull'ingaggio del numero 10.



La novità di giornata, scrive Il Secolo XIX, è che ieri è andato in scena un altro incontro tra gli agenti di Djuricic e il presidente del Benevento Vigorito. L'accordo in questo momento sembra estremamente vicino: stando al quotidiano il giocatore ex Benfica nelle prossime ore dovrebbe trasferirsi in Campania per provare a salvare la squadra giallorossa.