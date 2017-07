Dopo cinque anni in Italia il futuro di Dodò potrebbe essere nuovamente in Brasile. Una corsa contro il tempo il passaggio del terzino brasiliano dalla Sampdoria al San Paolo. Questione di ore, perché il mercato in Brasile chiude in serata, e le due squadre stanno cercando di chiudere la trattativa in extremis., sulla base di 3 milioni di euro. Potrebbe dunque tornare in patria Dodò dopo le esperienze con le maglie di Roma, Inter e Sampdoria, lo riferisce Sky Sport.