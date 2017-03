Ieri Patrik Schick, oggi Milan: a conferma della bontà del lavoro di scouting dellacontinuano a fioccare i premi individuali per i talentini in rampa di lancio del club blucerchiato. E se due sere fa è stato il turno del centravanti ceco, eletto a Praga rivelazione ceca, ieri è toccato a Milan Skriniar ritirare un premio da parte della sua Slovacchia.Il centrale della Sampdoria, ormai da tempo punto fermo della sua Nazionale, ha vissuto una crescita esponenziale da quando indossa la maglia blucerchiata. Se ne sono accorti anche in patria, tanto è vero che il giocatore classe 1995 è stato premiato come. Nella celebrazione tenutasi a Bratislava - che ha visto nella categoria principale il trionfo, per il quarto anno di fila, di Marek Hamsik - Skriniar è stato premiato da una leggenda del calcio slovacco come Vittek. Il centrale doriano si è anche piazzato al decimo posto per quanto riguarda i 'grandi'.La sua posizione nella Sampdoria intanto si consolida ogni giorno di più: tanto è vero che dalle parti di Corte Lambruschini stanno pensando di blindare l'ex Zilina con un nuovo contratto e con una clausola rescissoria . Una proposta che Skriniar sembra intenzionato ad accettare.