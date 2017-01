In questa sessione invernale di calciomercato ci si attendeva unameno attiva rispetto agli ultimi anni. 'Poche correzioni e operazioni minori tra entrate e uscite' era l'adagio di Corte Lambruschini nelle settimane scorse. Nessuna cessione illustre quindi, a cominciare da quella di Luis, attualmente il giocatore più costoso nella rosa blucerchiata.A spegnere le voci di mercato sull'attaccante colombiano hanno contribuito diversi fattori. Le cinque partite consecutive senza trovare il gol sicuramente hanno raffreddato l'interesse delle squadre estere allettate da Luis,su tutte. Anche perchè i club europei che avevano chiesto informazioni sembrano intenzionati ad attendere ancora qualche mese per osservare meglio il numero 9 blucerchiato. Con l'intento di capire se l'avvio sprint di questo campionato sarà supportato dalla continuità, l'unica vera componente che sino ad oggi era mancata a Muriel. Tra gli ulteriori fattori che hanno contribuito a sedare i rumors va ricordata la volontà del calciatore di chiudere la stagione a Genova, e gli ottimi rapporti tra l'agente Alessandro Lucci e la dirigenza doriana. Il procuratore (anche nell'interesse del suo assistito) non vuole 'forzare la mano' alla società. Ilpoi ha acquistato Pavoletti, autoescludendosi dalla corsa al giocatore, e lo stesso Muriel ha ammesso candidamente di 'stare bene a Genova'.E così, mentre Ferrero studia un aumento della clausola del giocatore, da 28 a 35 milioni, sembra che almeno per gennaio il futuro dell'ex Udinese sia ancora alla Samp. Le voci degli ultimi giorni, però, qualche dubbio non possono non alimentarlo. La Samp è piombata su due giocatori argentini considerati tra i più talentuosi della loro generazione: Sebastian Driussi e Jonathan. Entrambi giovani (classe 1996 e 1993) ed entrambi costosi. Il blitz per Driussi in particolare ha ricordato quello compiuto due anni fa per Correa. Un giocatore che alla Samp non ha lasciato il segno, ma che proprio grazie alla sua età ha portato ugualmente in dote alle casse doriane una plusvalenza importante. La Samp per Driussi ha offerto 6 milioni, il River però ha risposto picche: il calciatore ha una clausola di 15, è molto appetito e il presidente D'Onofrio sa di poter ottenere cifre più alte. Si continua a trattare quindi, con la Sampdalla fuga di notizie per una trattativa che, se pubblicizzata, potrebbe complicarsi.L'acquisto di un eventuale attaccante però obbligherebbe Giampaolo a gestireoffensivi, considerando che in rosa ci sarebbero già Muriel, Quagliarella, Schick e Budimir. A maggior ragione considerando che le indiscrezioni delle ultime ore raccontano di una Samp pronta a trattenere il croato, che pure aveva molto mercato tra A e B. E' abbastanza consequenziale pensare ad una partenza di Muriel. Anche perchè se una società si presentasse con i famosi 28 milioni a gennaio, la Samp sarebbe obbligata ad accettare. Per il momento, dalla sede blucerchiata fanno sapere che. Fantasia, nulla più. Soprattutto considerando che di proposte concrete sulla scrivania di Romei, Osti e Pradè non ne sono arrivate. Più probabile quindi immaginare un addio di Muriel a giugno. E allora si che i Calleri, o i Driussi di turno potrebbero rappresentare il futuro della Samp. Magari arrivando già a, per ambientarsi a Genova e adattarsi alla Serie A senza fretta nè pressioni, bruciando sul tempo la concorrenza. Ma senza lasciar partire anzitempo Muriel, un calciatore su cui tutta la Samp investe tantissimo.