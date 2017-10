Senza soluzione di continuità: la Sampdoria ha appena archiviato il match con l'Inter, e pensa già alla partita con il Chievo. E contro i gialloblù ci saranno molto probabilmente due rientri dal primo minuto, e pure un cambio nell'undici visto contro i nerazzurri. A sinistra dovrebbe tornare Strinic, risparmiato da Giampaolo perchè non al meglio fisicamente a causa di alcune scorie post Crotone. Con Strinic di nuovo in campo, dovrebbe riprendersi la maglia da titolare anche Regini, lasciato in panchina a favore di Ferrari negli ultimi due match.



A centrocampo in questo momento è difficile tenere fuori Karol Linetty: il polacco ha avviato il tentativo di rimonta con l'Inter, e pure in occasione del match con l'Atalanta era stato l'ingresso del numero 16 a cambiare l'incontro. Ecco perchè Linetty dovrebbe sostituire Barreto, che è sembrato leggermente in difficoltà contro la squadra di Spalletti. Sulla trequarti invece potrebbe riposare Gaston Ramirez. L'uruguaiano sta attraversando un periodo di appannamento, mentre Caprari alle sue spalle scalpita. Per il numero 9 blucerchiato vale un discorso simile a quello fatto per Linetty. Ecco perchè Giampaolo potrebbe dargli fiducia anche in casa, magari già dalla partita con il Chievo.