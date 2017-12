Occhi in Romania, per rinforzare il centrocampo. La Sampdoria resta vigile sul mercato, anche perchè a giugno il calciomercato tornerà a bussare alle porte di Corte Lambruschini. Torreira, Praet e Linetty hanno tanti estimatori, e i blucerchiati riflettono su eventuali obiettivi per la prossima stagione. Secondo pellgje.com, il nome nuovo sarebbe quello di Kamer Qaka, centrocampista classe 1995 di proprietà del Politehnica Iasi. In Italia, il calciatore piace anche al Benevento, mentre all'estero sono tantissime le società che monitorano il giocatore albanese nato in Norvegia, entrato anche nel giro della Nazionale di Christian Panucci.



A confermarlo è lo stesso Qaka, a Nettavisen "Ho letto le notizie e ne ho parlato col presidente. Dice che sarebbe giusto che partissi, ma ne parleremo al rientro dalle vacanze. So di per certo solamente che il Braga ha fatto un’offerta, mentre dalla Svezia è solo interesse. Un mio addio potrebbe verificarsi presto – riporta Sampnews24.com – la società sa che il mio obiettivo è giocare nei maggiori campionati. Da quello che ho capito, al momento c’è l’80% di possibilità che me ne vada". L'investimento dovrebbe aggirarsi circa sul milione di euro.



Il centrocampista si immagina collocato in un campionato 'latino': "Per il mio stile di gioco mi adatterei meglio in Spagna, ma anche la Serie A o la Liga portoghese mi piacerebbero. Sono tutti dei grandi campionati. Anche il mio agente mi ha riferito ci potrebbero essere dei movimenti nelle prossime settimane, ma mi è stato chiesto di non pensarci e io rimango concentrato sul campo". La probabile partenza di Qaka è stata confermata anche da Adrian Ambrose, presidente del Politehnica Iasi: "Ci sono alcuni grandi club interessati a Qaka da Spagna, Portogallo e Italia, a cui vanno aggiunti anche Steaua Bucarest, CFR e Kraiova dalla Romania" ha raccontato il patron della squadra rumena a GSP. "Sarà difficile trattenerlo, ci sono buone probabilità che vada via, anche se ci sarebbe piaciuto di mantenere il gruppo di giocatori che abbiamo".