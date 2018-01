Quello della Sampdoria sarà un mercato senza particolari scossoni, almeno per quanto riguarda i 'big' che militano tra le fila dei blucerchiati. La dirigenza doriana, però, continua a lavorare sottotraccia per quanto riguarda il mercato dei giovani talenti da scoprire e valorizzare. L'ultimo nome accostato al club di Corte Lambruschini è quello di un giovane portiere, Adrian Semper.



Classe 1998, croato, Semper è di proprietà della Dinamo Zagabria, che per questa stagione lo ha prestato ai 'cugini' della Lokomotiv Zagabria. L'estremo difensore vanta già un paio di presenze in Champions League, e tra le fila della Lokomotiv si sta disimpegnando molto bene, tanto è vero che a settembre si è guadagnato l'esordio con la sua Nazionale Under 21. Su di lui hanno messo gli occhi la Samp e pure il Cagliari. ed entrambe le società dovranno eventualmente trattare con la Dinamo per acquistarne il cartellino.



Una sua permanenza a Zagabria, però, andrebbe esclusa. A confermarlo è stato anche Darko Alegic, il suo procuratore:"Al 99,9% si trasferirà all’estero in estate, anche perchè difficilmente potrà trovare spazio alla Dinamo" ha detto l'agente a Sportske Novosti. "Adrian è in cerca di nuove sfide, e vuole migliorarsi dedicandosi anima e corpo al suo lavoro. Per noi - conclude Alegic - non ha senso aspettare che la Dinamo decida di vendere uno dei suoi portieri. E' meglio cercare spazio in un altro campionato".