Non solo Duvan Zapata tra gli obiettivi della Sampdoria. Mentre il club blucerchiato lavora per trovare un intesa con il Napoli, e assicurarsi il cartellino del colombiano, c'è un'altra pista che rimane piuttosto calda per il club doriano. Si tratta di quella che conduce a Munir El Haddadi, attaccante del Barcellona che proprio la Roma aveva seguito a lungo prima di assicurarsi Patrik Schick.



Oggi secondo gianlucadimarzio.com la Samp incontrerà il Napoli per discutere del trasferimento di Zapata. Ma un'alternativa credibile sarebbe quella dell'attaccante cresciuto nella cantera blaugrana, prestato la scorsa stagione al Valencia che però non lo ha riscattato a giugno consentendo ai catalani di mettere sul mercato il classe 1995.