127 in Serie A. Il gol di ieri realizzato da Fabio Quagliarella nel successo ottenuto dalla Sampdoria contro il Cagliari è l'ennesima perla di un'annata straordinaria, ed è un'ulteriore incremento nelle statistiche da record che il numero 27 blucerchiato sta inanellando a 35 anni. Con il tap-in rifilato al Cagliari l'attaccante stabiese si è infatti issato sino al 43° posto della classifica marcatori 'all time' del massimo campionato italiano. 'Quaglia', sotto gli occhi della bellissima fidanzata Debora Salvalaggio presente in tribuna al Ferraris, ha raggiunto nella speciale graduatoria un certo Andriy Shevchenko. Ora il centravanti blucerchiato nel mirino ha calciatori come Rivera e Bettega, rispettivamente a 128 e 129.



La rete realizzata ieri consolida ulteriormente il suo primato di bomber più prolifico in Serie A, davanti a Higuain e Pazzini. In campionato invece Quagliarella è già arrivato a quota 19 gol: e pensare che in carriera non era mai andato oltre i 13 fatti messi a segno la prima esperienza con la Samp, nell'ultimo anno a Udine e pure nel 2014-2015 a Torino, sponda granata. Peccato per il palo su rigore, che gli avrebbe consentito di agganciare quota 20, ma la partita numero 400 nel massimo campionato del capocannoniere della Samp è stata impreziosita anche dall'assist per Praet: è il sesto in una stagione che, ne siamo abbastanza sicuri, sarà indimenticabile.