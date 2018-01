Inizialmente il nome di Daniel Bessa non sembrava rientrare nell'elenco dei profili monitorati dalla Sampdoria in questa sessione di mercato invernale. Il profilo del centrocampista era gradito ai blucerchiati, che però non erano interessati ad approfondire il discorso. Ieri però è andato in scena un incontro importante tra il direttore sportivo doriano Carlo Osti e il collega gialloblù Fusco. Portata principale del summit, il nome del centrale del Verona destinato a lasciare il Veneto a breve. A risvegliare la Samp è stato anche l'infortunio di Praet, che potrebbe rimanere fuori a lungo: ecco perchè gli uomini mercato di Corte Lambruschini stanno sondando il terreno, cercando magari di anticipare a gennaio un innesto programmato per l'estate.

Sampdoria e Verona si sono prese un po' di tempo per riflettere. La sensazione è che la società di Ferrero debba confrontarsi con lo staff sanitario e con gli altri componenti della dirigenza, prima di decidere se affondare o meno per Bessa. Secondo Sky Sport la sensazione è che la Samp possa decidere di mantenere inalterato l'organico sino a giugno, dando fiducia a Barreto o Verre. Su Bessa è forte anche l'interesse del Genoa, che negli scorsi giorni sembrava ad un passo dal suo ingaggio.



Continua la telenovela sul futuro di Daniel Bessa. Secondo la Gazzetta dello Sport, il trequartista del Verona è vicino al Genoa (che cederebbe Rigoni ai veneti), ma ieri è andato in scena un incontro tra la dirigenza della Samp e il Verona per parlare dell’ex Inter. Bessa per i blucerchiati era un’idea per l’estate, ma l’infortunio di Praet potrebbe cambiare le strategie. Il Verona aspetta l’offerta più importante, ma il Genoa resta favorito. Preziosi intanto richiama dal prestito Hiljemark (Panathinaikos), e ufficializza i colpi Pedro Pereira (Benfica) e Medeiros (Sporting Lisbona) mentre Criscito è un affare per luglio. La Samp cerca una sistemazione per Alvarez e si muove per Tyler Roberts, punta del WBA che è valutato anche da Torino e Milan.

Verona e Pazzini sempre più lontani: via dal ritiro per scelta tecnica (piace al Levante) e l’Hellas sta valutando l’offerta del River Plate per Bruno Zuculini di 3 milioni.