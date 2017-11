Lucas Torreira si avvia ad essere per la Sampdoria quello che è stato nella scorsa estate Patrik Schick, ossia un tormentone di mercato difficile da interpretare. A maggior ragione considerando che il club blucerchiato è stato piuttosto chiaro in merito al futuro del centrocampista: a gennaio Torreira non partirà, più facile ipotizzare una sua cessione a giugno. Messaggio recepito dall'Inter che ha reso noto a Corte Lambruschini e agli agenti del giocatore il suo gradimento, rivelando la volontà di pagare la clausola da 25 milioni a giugno per assicurarsi il gioiello classe 1996.



Secondo fcinternews.it Torreira gode della stima di Sabatini, che lo apprezzava già alla Roma e adesso vorrebbe portarlo a Milano. L'affondo in estate quindi è probabile, ma l'Inter dovrà guardarsi dalle numerose pretendenti al regista uruguaiano. L'Atletico Madrid è da tempo sulle sue tracce, anche se ultimamente sembra essersi defilato, ma attenzione alla concorrenza dall'Italia e dalla Premier League.



ROMA E LIVERPOOL - Il ds giallorosso Monchi aveva provato a convincere la Samp già tempo fa, per portare Torreira a Siviglia versando nelle casse doriane 2 milioni e ulteriori 10 milioni di riscatto obbligatorio. Il presidente Ferrero aveva rifiutato, ora però il dirigente passato alla Roma potrebbe tornare alla carica.per l'ex Pescara. Più defilato invece il Milan, che per il momento osserva la situazione. E in Inghilterra? Un importante club d'oltremanica si è mosso in occasione di Samp-Chievo, per osservare da vicino il numero 34 blucerchiato. Si tratterebbe del Liverpool, una società che avrebbe dalla sua argomenti economici abbastanza forti da convincere sia la Samp che il giocatore.