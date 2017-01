E' entrato di prepotenza tra i nomi gettonati in ottica calciomercato per la: parliamo di Robin, svedese di 23 anni di proprietà del I blucerchiati ci stanno pensando, e vorrebbero approfittare della sua situazione contrattuale : a giugno infatti scadrà il suo contratto con il rosanero. Una situazione che ricorda molto da vicino quella vissuta con Edgar Barreto, arrivato da svincolato alla Samp proprio dal Palermo (causando anche forti battibecchi tra Ferrero e Zamparini).Il calciatore oltretutto avrebbe anche le caratteristiche per agire da punta esterna, scrive Il Secolo XIX, un ruolo che nella formazione della Samp al momento è scoperto. Sempre secondo il quotidiano, la meta blucerchiata sarebbe gradita a Quaison, ma va registrato anche l'interesse di altri club italiani ed esteri. Con il presidente Zamparini il giocatore avrebbe unsulla parola relativo al suo futuro: o firma il rinnovo, oppure acconsente al trasferimento a gennaio, permettendo ai rosanero di monetizzare dalla sua cessione. In quest'ottica vanno inserite anche le dichiarazioni del vicepresidente siciliano Micchichè: "Stiamo procedendo al rinnovo, vorremmo tenerlo". La Samp, però, resta vigile.