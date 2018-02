L'avventura di Dodò Pires alla Sampdoria è giunta ormai ai titoli di coda. I blucerchiati hanno tentato invano di piazzare l'esterno ex Inter nella sessione di mercato invernale, e da Corte Lambruschini si erano ormai rassegnati all'idea di trattenere il calciatore classe 1992 a Genova almeno sino all'estate. Un po' a sorpresa però è spuntata l'ipotesi di un trasferimento in Brasile, dove il calciomercato è ancora aperto. E la pista Santos ha stuzzicato da subito il terzino, che sino ad oggi aveva rifiutato tutte le opzioni.



Secondo Sky Sport l'intesa tra le società sarebbe stata trovata sulla base di un trasferimento in prestito sino al 31 dicembre 2018, con diritto di riscatto a favore dei bianconeri fissato a 1,5 milioni di euro. La Samp ha ottenuto anche una percentuale del 5% su un'eventuale prossima cessione di Dodò, che è atteso a breve a San Paolo per le visite mediche.