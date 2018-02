Marco Giampaolo ha un dubbio di formazione per quanto riguarda la partita tra la Sampdoria e l'Hellas Verona di domenica. Il tecnico blucerchiato era intenzionato a schierare la formazione migliore, non tenendo conto degli impegni contro le dirette concorrenti per un posto in Europa in programma nelle prossime settimane. Il Doria, però, deve fare i conti con l'attacco febbrile che secondo Il Secolo XIX ha colpito Duvan Zapata nelle scorse ore.



Quella del centravanti potrebbe rivelarsi un'assenza importante nella partita con i gialloblù. Giampaolo nei prossimi giorni valuterà le condizioni dell'attaccante colombiano insieme al suo staff, e deciderà in merito alla formazione. Se Zapata non dovesse farcela, il cambio sarebbe di fatto obbligato: dentro Kownacki, anche perchè Caprari è attualmente favorito su Ricky Alvarez per prendere posto sulla trequarti sostituendo lo squalificato Gaston Ramirez.